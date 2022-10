Milan, tempo di rinnovi. Gazzetta: “Pioli durante il Mondiale, Giroud quando sarà tornato”

La Gazzetta dello Sport stamani scrive che per Stefano Pioli arriverà il rinnovo di contratto - in scadenza nel 2023 - a metà del mese prossimo, approfittando della pausa per il Mondiale. L’opzione per il 2024 verrà esercitata e la nuova scadenza posticipata dunque all’estate dello stesso anno. Non solo, però. Presto arriverà il rinnovo anche di Olivier Giroud: tornato dal Qatar lo aspetteranno a Milanello e anche in sede. Il sentimento, anche stavolta, è ricambiato. Olivier è felice al Milan, tanto da voler prolungare i sorrisi e presto ci metterà la firma.