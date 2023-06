Napoli, giugno rovente tra nuovo allenatore e big. Gazzetta: "Esame d'Italiano"

vedi letture

Chiuso il campionato vinto trionfalmente, il Napoli deve già pensare al futuro. Da riempire innanzitutto la casella dell'allenatore, dopo l'addio di Luciano Spalletti. Come riporta La Gazzetta dello Sport in pole c'è Vincenzo Italiano, entrato nelle grazie di De Laurentiis per i successi ottenuti contro gli azzurri negli ultimi anni sulle panchine di Spezia e Fiorentina.

Inoltre, con il suo 4-3-3 darebbe continuità al lavoro di Spalletti. Italiano mercoledì ha la finale di Conference e poi parlerà con la Fiorentina, che non dovrebbe creare ostacoli e con la quale il Napoli ha ottimi rapporti. Annunciato il nuovo tecnico, ci sarà da pensare a trattenere i big con Osimhen - che piace a tanti in giro per l'Europa - in prima fila.