Bologna, Italiano: "Ragazzi straordinari, ripresa ad alto livello. Cammino strepitoso"

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha commentato ai microfoni di DAZN la gara della sua squadra, che ha pareggiato in casa contro la Juventus nello scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League: "Sono contentissimo del livello ottenuto. Dopo lo svantaggio, poi abbiamo preso il ritmo. Nel primo tempo ci hanno costretto a rincorrere, mentre nella ripresa dopo il gol non siamo riusciti a trovare il secondo. Prestazione comunque straordinaria dei ragazzi: per noi non cambia nulla, ma ci siamo e siamo capaci a venti giorni dalla fine della stagione di giocare comunque a livelli alti".

Qualche difficoltà nei primi quindici minuti?

"Abbiamo perso qualche duello in mezzo al campo, non siamo riusciti a contrastare la velocità di Thuram: lì ha fatto la differenza. La deviazione sul tiro ha spiazzato Skorupski, nelle seconde palle ci siamo fatti trovare impreparati. Poi non abbiamo concesso più nulla: ho visto una grande squadra e una prestazione importante".

Ora doppia sfida con il Milan.

"La prima in campionato sarà preparata per fare punti, arriveremo poi concentrati all'impegno in Coppa. Questo è un bene così non stacchiamo la spinta: in questo momento l'obiettivo è fare punti in campionato".

Quale squadra sarà favorita?

"Ci sono ancora nove punti. In quelle zone di classifica, nove punti sono un'enormità: sono ancora partite importanti, tanti scontri diretti. Chi sbaglierà meno e chi metterà in campo la giusta mentalità troverà la qualificazione".

Può essere soddisfatto?

"Qui è stato un percorso fantastico, con la Champions di mezzo e qualche giocatore importante comunque lo abbiamo perso. Mantenere il Bologna su questi standard era l'obiettivo, abbiamo aggiunto una finale di Coppa Italia: il percorso è sicuramente importante".