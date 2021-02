Nuova vita per Eriksen. Il Corriere della Sera: "L'Inter scova in casa il rinforzo di gennaio"

"L'Inter scova in casa il rinforzo di gennaio". Questo il titolo che il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica a Christian Eriksen. Dopo quasi un anno sembra essersi definitivamente sbocciato il feeling con l'ambiente narazzurro da parte del danese che ha nel tocco e nel tiro le migliori armi. Il gol con il Milan e la mezza rete con il Benevento non forniscono una risposta completa, ma sicuramente più chiara. E' ancora un apprendista nel ruolo di vice Brozovic, ma i numeri sono dalla sua tra passaggi riusciti, palloni giocati e una copertura del campo eccellente oltre alla solita qualità al servizio dei compagni. Deve diventare più cattivo nei contrasti, ma ora il quadro dei pezzi inizia ad avere un ordine. Mancano intensità e dinamismo, poi Conte avrà trovato in casa il rinforzo di gennaio che cercava.