Più di una finale. Gazzetta dello Sport: "Tra Atalanta e Juve una sfida che pesa tanto"

"Tra Atalanta e Juve una sfida che pesa tanto", scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Sarà molto più di una finale, Atalanta-Juve è un sacco di cose: una rivoluzione, un contrappasso dantesco, l’ultima di Buffon da juventino, il ritorno dei tifosi, il festival del gol, allenatori agli antipodi, una finestra sul futuro. I bookmaker danno favorita l'Atalanta: la partita capovolta. "Ma è giusto che l’Atalanta, senza storia, entri subito in Champions?", si chiedeva Andrea Agnelli? Risposta del destino: Juve costretta a dipendere due volte in 5 giorni dall’Atalanta per vincere una coppa e andare in Champions. Atalanta che le sta sopra in classifica e nei pronostici ed è già in Champions. Eccolo il contrappasso dantesco per l’arrogante logica della Superlega che voleva annullare il merito.

Questa finale è tante cose, ma non una via di salvezza per Pirlo. Naturalmente non è solo colpa sua. Anzi, i principali responsabili stanno sopra e sotto: gli architetti di mercato che non hanno dato gli uomini che servivano al tecnico; e i giocatori che non ci hanno messo il cuore che serviva a compensare le difficoltà. L'Atalanta ha mostrato come si realizza un progetto tecnico, ritoccandolo ogni anno, pur sacrificando qualche gioiello per alimentare l'autofinanziamento.

Stessi principi, ma non c’è stata un’Atalanta uguale all’altra. Quest’anno Gasperini aveva bisogno di un trequartista giovane e fisico per poter permettersi Muriel con Zapata. Lo ha spiegato al Papu, è scoppiato il caso. La società ha dato forza al tecnico. La filiera ha funzionato bene, la squadra non ne ha sofferto ed è cresciuta. Muriel ha segnato 22 gol, sono esplosi Pessina e Malinovskyi. Pirlo ama un calcio moderno di pressione e dominio, ma Cristiano non fa pressing. Una promessa di spettacolo per i 4.300 spettatori che tiferanno in tribuna e cominceranno a toglierci dalla pelle tutto il silenzio gelido che ci è piovuto addosso in questi mesi. Grazie alla deroga al coprifuoco, potranno godersi l’intera partita, anche in caso di rigori.