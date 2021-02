Prandelli carica la Fiorentina. QS titola: "Tutti operai per salvarsi"

"Tutti operai per salvarsi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS che riprende le parole di Cesare Prandelli in vista del match di oggi contro l'Udinese. Il tecnico della Fiorentina predica attenzione per cercare di raccogliere i tre punti in casa dei bianconeri e poter allontanare le zone basse della classifica.

Inter capolista - Alle 15 l'Inter di Antonio Conte cerca punti per la fuga. I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro contro il Genoa di Davide Ballardini, squadra in forma e che sta attraversando un momento di fiducia. Questo il titolo a riguardo: "Inter, la Lu-La per provare la grande fuga. Attenti agli ex".

Pari Juve - "Ronaldo non basta. Il Verona frena la rincorsa Juve". Questo il titolo dedicato al match di ieri sera del "Bentegodi". I bianconeri, andati in vantaggio con la stella portoghese, non sono però riusciti ad andare oltre l'1-1 contro il Verona. A riequilibrare il match per la formazione di Ivan Juric è stato Barak.

Chiude Roma-Milan - Super sfida questa sera a chiudere la domenica calcistica. All'Olimpico la Roma di Paulo Fonseca ospiterà il Milan reduce da due sconfitte di fila in campionato e dal doppio pari, con passaggio del turno, in Europa League contro la Stella Rossa. Questo il titolo: "Roma-Milan, si rialzi chi può Pioli spera che canti Ibra.