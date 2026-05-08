Prove per la finale. Il QS in prima pagina sull'Inter: "Chivu pensa al turnover contro la Lazio"

Il QS oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche all'Inter, che dopo aver conquistato lo Scudetto proseguirà il proprio percorso in campionato all'Olimpico. Domani pomeriggio infatti i nerazzurri saranno ospiti della Lazio, in una gara che varrà come una sorta di anticipo della finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio. Ipotesi turnover per il tecnico Cristian Chivu, che vorrà preservare le energie dei suoi. Tra i titolarissimi che potrebbero scendere in campo ci sono Bastoni e Lautaro, che puntatno ad arrivare nella miglior condizione possibile alla finale di mercoledì.

MILAN - In prima pagina anche il Milan, che si giocherà la qualificazione alla Champions League proprio nelle ultime tre gare. Il percorso del Diavolo, dopo la dura sconfitta subita contro il Sassuolo, proseguirà domenica a San Siro contro l'Atalanta. Successivamente il Diavolo sarà di scena al Ferraris contro il Genoa, chiudendo la stagione in casa contro il Cagliari.

Tre gare in cui si incroceranno i destini del tecnico Max Allegri, chiamato a guidare i rossoneri in Champions, e di Rafael Leao. Il portoghese è uno degli osservati speciali di questo rush finale del Milan, a +4 rispetto al quinto posto occupato dalla Roma. Il Diavolo si attende una reazione da parte dell'attaccante, decisamente sottotono negli ultimi tempi e che potrebbe anche partire la prossima estate.