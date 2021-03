Questa sera Bulgaria-Italia, QS: "Sensi e Belotti, Mancini e il casting infinito"

vedi letture

"Sensi e Belotti, Mancini e il casting infinito". Questo il titolo nelle pagine interne dell'edizione odierna di QS. Il commissario tecnico azzurro è alle prese con alcuni dubbi di formazione. L'attaccante del Torino certamente partirà dal primo minuto questa sera in Bulgaria mentre il centrocampista dell'Inter è in ballottaggio con Locatelli per un posto in cabina di regia al fianco di Barella e Verratti.