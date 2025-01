Ranieri: "Sicuro che Pellegrini resterà alla Roma. Titolare nel derby? Ho cambiato idea"

Lorenzo Pellegrini resterà davvero alla Roma? È la prima domanda che il Corriere dello Sport rivolge a Claudio Ranieri nell'intervista pubblicata oggi, dove il tecnico della Roma è il protagonista: "Sono sicuro di sì. Però vorrei chiarire una cosa", premette.

Quale?

"Non è stato lui a insistere per scendere in campo nel derby. In tanti anni nessun giocatore mi ha mai chiesto di giocare. Con Lorenzo sono bastate poche parole il sabato mattina. Io non faccio discorsi lunghi, non perdo tre ore a parlare con la squadra. I giocatori hanno una soglia di attenzione di otto secondi. Spesso basta una battuta fatta bene. Del resto anche il Papa ha detto recentemente che le omelie devono essere più brevi".

Usti! Hai scelto un paragone da niente.

Ride. "Avevo deciso di tenere Lorenzo in panchina, ma nei suoi occhi ho visto una luce differente, aveva gli occhi pieni di luce. Ho capito che la voglia di esserci, di giocare, era enorme. E ho cambiato idea. È andata bene a entrambi. Diciamo che un po’ di esperienza me la sono fatta".