Fiorentina, altri dettagli sull'affare Dragusin: il Tottenham manterrà il 10% sulla rivendita
Emergono nuovi dettagli sull'accordo che porterà Radu Dragusin alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, l'operazione dovrebbe prevedere infatti un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni al raggiungimento della 22ª presenza del difensore in maglia viola. Nell'intesa è stata inserita anche una clausola che garantisce al Tottenham il 10% sulla futura rivendita del giocatore.
Per quanto riguarda le tempistiche, Dragusin è atteso a Firenze nelle prossime ore. Le visite mediche sono previste nella giornata di domani e, salvo sorprese, saranno seguite dalla firma sul contratto che lo legherà al club viola.
Per la Fiorentina si tratterà del secondo rinforzo di questa sessione di mercato, dopo l'arrivo del difensore Viery, prelevato dal Gremio e già ufficializzato nei giorni scorsi.