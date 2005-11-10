Ufficiale
L'Inter Women conferma per la prossima stagione il prestito di Fracaros al Bologna
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Inter Women "comunica la cessione di Caterina Fracaros: il difensore classe 2001 si trasferisce al Bologna a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".
Fa eco poi la nota della società emiliana: "Il Bologna Women comunica di aver rinnovato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Caterina Fracaros, a titolo temporaneo da F.C. Internazionale, fino al 30 giugno 2027.
Il terzino sinistro, nella stagione appena conclusa, ha collezionato 15 presenze tra Serie B Femminile e Coppa Italia, segnando due gol".
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