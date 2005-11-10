TMW Milan, l'era Amorim è finalmente iniziata: com'è andata la sua prima giornata rossonera

Prima giornata milanese per mister Amorim, che ha visitato San Siro e Casa Milan. Mercoledì è in programma la sua presentazione ufficiale.

È finalmente iniziata l'avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. L'allenatore portoghese è atterrato oggi in Italia, accolto dall'entusiasmo dei tifosi e dai cronisti presenti in aeroporto. Le sue prime parole hanno subito trasmesso entusiasmo e senso di responsabilità: "Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l'allenatore del Milan", si è presentato. Poi, parlando in inglese, ha spiegato i motivi della sua scelta: "Ho sempre considerato il Milan un club speciale. È una sfida enorme, forse ancora più grande dell'ultima che ho affrontato, ma sono orgoglioso di essere qui e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il mio staff e con i giocatori". Alla domanda sugli obiettivi, Amorim non si è nascosto: "Non puoi allenare il Milan senza pensare di vincere".

Ha già visitato San Siro

Dopo l'arrivo in città, il tecnico si è trasferito in hotel prima di raggiungere Casa Milan, dove ha avuto il primo contatto con il quartier generale rossonero. Nel corso della visita ha conosciuto gli ambienti della sede e il museo del club, iniziando così a prendere confidenza con la nuova realtà. In serata Amorim si è poi spostato a San Siro, uno stadio che non aveva mai visitato né da calciatore né da allenatore, per realizzare alcuni contenuti destinati ai canali ufficiali del Milan e vivere da vicino l'atmosfera della sua nuova casa.

Mercoledì la sua prima conferenza

Il programma dei prossimi giorni è già definito. Domani Amorim visiterà per la prima volta Milanello, dove inizierà a conoscere da vicino il centro sportivo e a preparare il lavoro con la squadra. Mercoledì, invece, alle ore 15 è in programma la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, il primo appuntamento ufficiale con i media nel quale il nuovo allenatore illustrerà le proprie idee e gli obiettivi del progetto rossonero.