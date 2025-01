Roma, caccia ad un centravanti. L'obiettivo è Lucca, Beto soluzione più semplice

Come scritto da Il Messaggero, gli ultimi minuti della gara contro l’AZ, con Hummels schierato in attacco per cercare il pareggio, hanno lanciato un messaggio chiaro: la Roma ha bisogno di un centravanti che possa fornire un’alternativa a Dovbyk, il quale finora è spesso sparito nelle partite importanti. L’identikit, sottolinea il quotidiano, è quello di un attaccante abile nel gioco aereo e a finalizzare l’azione, che sappia far salire la squadra, giocare spalle alla porta e accettare lo scontro fisico. Ecco perché l’opzione Raspadori non sembra convincere.

Le soluzioni, dunque, potrebbero essere due: la prima, molto più semplice, potrebbe portare a Beto, visto che i proprietari di Roma ed Everton sono gli stessi. Oppure, se come ribadito più volte dalla società giallorossa, l’obiettivo è puntellare anche per il futuro, ecco che la Roma potrebbe fare un tentativo per Lorenzo Lucca. La richiesta dell’Udinese è di circa 25 milioni ma i capitolini potrebbero lavorare su un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo. I friulani, dal canto loro, avrebbero nel mirino Baldanzi e Soulé, i quali però al momento sarebbero propensi a restare a Roma.