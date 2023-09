Roma, senza Smalling difesa forzata. Il Corriere dello Sport: "Mancini è l'unico inamovibile"

Tra le pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola spicca anche un focus sulla difesa della Roma. Secondo l'analisi del quotidiano è Mancini l'unico inamovibile del reparto: senza Smalling, e con N'Dicka e Llorente chiamati a non commettere più errori, le altre opzioni a disposizione di Mourinho sono soltanto gli esterni adattati. Il centrale italiano è l’unico titolare di un reparto obbligato a giocare insieme per mancanza di alternative. "Le uniche sarebbero l’impiego di un esterno adattato al centro, quindi uno tra Celik, Karsdorp e Kristensen", sottolinea il CorSport.