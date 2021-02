Roma-Verona, la moviola del Corriere dello Sport: "Tameze-Ibanez, non c'è rigore"

"Tameze-Ibanez, non c'è rigore", scrive il Corriere dello Sport nella moviola post Roma-Hellas Verona. Una partita chiusa in nove minuti non può che avere un'influenza anche sull'arbitraggio. Piccinini è bravo a non complicarsela, fischia 26 falli e ammonisce tre giocatori (corrette), è bravo poi a giudicare il contatto Ibanez-Tameze e il tocco di braccio di Faraoni: entrambi non sono rigori. Su Tameze entrambi sterzano cercando la migliore posizione, giusto non considerarlo rigore, mentre su Faraoni il pallone prima va sul piede del difensore e poi sul braccio, che rimane però troppo largo.