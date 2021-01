Sampdoria-Juventus, la moviola de La Gazzetta dello Sport: promosso l'arbitro Fabbri

vedi letture

Promosso Michael Fabbri, arbitro di Sampdoria-Juventus, una partita in cui gli episodi da moviola sono pochi e non di lettura complicata. Li analizza La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Bene il giallo a Ekdal su Bentancur al 30', non c'è la chiara occasione da gol. Un'ottima lettura del direttore di gara è quella al 42' quando Cristiano Ronaldo va giù nell'area dopo un apparente contatto con Yoshida: il giappone fa un intervento più che pulito sul pallone anticipando il portoghese che sembra lui colpire l'avversario leggermente prima di rovinare. Al 56' Morata trova il gol, ma il secondo assistente Tolfo sbandiera senza esitazione il suo fuorigioco di partenza e la rete è invalidata con la conferma del Var Valeri".