Stasera Belgio-Italia. La Gazzetta: "Ecco le Colonne d'Ercole. Faremo il nostro gioco"

Questa sera gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Fino ad ora gli azzurri hanno fatto i conti con squadre abbordabili, mentre quella di questa sera è una sfida fondamentale anche per vedere come si comporteranno di fronte alla squadra che da tre anni è in cima al ranking Uefa. Le famose 'Colonne d'Ercole' le definisce La Gazzetta dello Sport, gara importante per capire la vera forza di questo gruppo che dovrà avere freddezza, coraggio, pazienza e tranquillità. Tutte componenti da grande squadra, qual è l'Italia manciniana, diversa da quella contiana che aveva già superato i Diavoli Rossi: questa Italia attacca di più, è più propensa ad avere palla e farla girare nella metà campo avversaria. Inoltre Martinez ha meno alternative di Mancini, che al contrario ha recuperato diverse pedine fondamentali. "Divertiamoci, è un gioco" ha ribadito ieri in conferenza il CT azzurro. Altra componente importante per superare le Colonne d'Ercole e cominciare a sognare.