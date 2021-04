Stasera il derby Toro-Juve, La Stampa: "Partita senza appello"

Il derby piomba nel momento meno opportuno per Juventus e Torino: i bianconeri, sfumato quasi definitivamente l'obiettivo Scudetto, sono chiamati ad una svolta per custodire la zona Champions, mentre i granata sono invischiati nella lotta per non retrocedere. Un "incrocio pericoloso", lo definisce l'edizione odierna de La Stampa, perché un passo falso può lasciare strascichi pesanti sulla classifica e sul morale. Il duello nel duello è quello tra i presidenti: nella sua gestione Cairo ha vinto soltanto una stracittadina contro Agnelli, e ha il desiderio di rompere l'egemonia.