Torino, idea Tchatchoua: l'agente del giocatore avvistato in città. La situazione

vedi letture

Uno sguardo alla corsia di destra per il Torino. La formazione granata pensa già al prossimo mercato. Alla prossima stagione. Obiettivo provare ad alzare l’asticella dopo un campionato positivo sì ma da cui forse ci si aspettava un qualcosa in più. Sarà compito del direttore sportivo Davide Vagnati cercare quel profilo che permetta alla squadra granata di fare un primo salto di qualità e e che dia a mister Valoti la possibilità di schierare un giocatore che possa far fare un salto in avanti. Come ogni casa che si rispetti, si partirà dalle fondamenta. E per costruire una squadra, si partirà dalla difesa.

Idea Tchatchoua

Sguardo quindi al ruolo di terzino destro con un giocatore che possa dare quella garanzia in fase di spinta e di copertura. Con un Walukiewicz che ha convinto poco, ma soprattutto Pedersen che ha deluso, la ricerca è su un giocatore rapido e affidabile. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, uno dei profili che piace per rinforzare la corsia si pensa a Jackson Tchatchoua.

Ritorno di fiamma

L’esterno camerunese è seguito anche da Olympique Marsiglia ed Everton ma l’agente del giocatore, si legge sempre sul quotidiano, sarebbe stato avvistato in città. Il calciatore è da sempre un obiettivo dei granata che lo volevano già quando nel 2023 l’Hellas lo aveva prelevato per 3 milioni di euro dal Charleroi.