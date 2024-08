Torino, la rivoluzione parte dal centrocampo: Linetty e Ricci gli uomini in più

Sfida all'Atalanta questa sera per il Torino. La formazione di Paolo Vanoli, reduce dal pareggio di San Siro contro il Milan, scenderanno in campo fra le mura amiche per sfidare l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una gara difficile contro una squadra che ha dimostrato di avere grandi qualità e giocarsela contro le migliori compagni europee. Servirà una prestazione importante da parte dei granata che inseguono la prima vittoria stagionale.

E propio l'allenatore sta cercando di cambiare il volto alla squadra. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il cambiamento del Toro passa proprio dagli uomini in mezzo al campo. Gioco corto e qualità sono le due caratteristiche principali con Linetty e Ricci che sono i fari del reparto di mediana.