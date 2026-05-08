Un jolly per Milan e Juve. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Offerto Alaba"

"Offerto Alaba". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul mercato guardando a Milan e Juventus. I due club infatti avrebbero incontrato l'agente del difensore, che a luglio lascerà il Real Madrid a parametro zero. Alaba ha offerto anche da Stati Uniti e Arabia ma il suo percorso potrebbe proseguire in Italia, dopo una stagione avara di soddisfazioni e nella quale ha giocato appena 14 partite.

INTER - In primo piano anche l'Inter, con il futuro di Josep Martinez ancora tutto da scrivere. Il portiere spagnolo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio si giocherà un trofeo ma anche una buona parte della propria permanenza in nerazzurro. Vicario infatti non sembrerebbe più la prima scelta e in caso di segnali positivi, Martinez prenderebbe ancora più quota.

NAPOLI - In prima pagina ampio spazio è dedicato anche al Napoli e a Scott McTominay, che ha siglato 13 reti in questa stagione. In casa azzurra nessuno incide più dello scozzese, che è a un passo dal proprio record stagionale di reti. Un obiettivo che Scott proverà a raggiungere lunedì sera nella gara contro il Bologna, avversario atteso al Maradona in un atteso posticipo che varrà un altro pezzo di Champions.