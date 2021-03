"Vai Italia: e sono due". Gazzetta dello Sport: "Vittoria azzurra, ma che fatica in Bulgaria"

"Vittoria azzurra, ma che fatica in Bulgaria", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Per una volta accontentiamoci dei numeri: seconda vittoria nelle qualificazioni e seconda volta con la porta inviolata. Striscia di risultati utili a 24 e una sola rete subita nelle ultime 9. Al prossimo risultato utile Mancini raggiungerà Lippi e poi avrà davanti solo Pozzo a quota 30. Ma stavolta Mancini non può essere soddisfatto fino in fondo: raramente l'Italia è stata così lontana da come vorrebbe essere, mancanza di ritmo ed imperfezione tecnica. La vera Italia si è intravista solo nel finale, con l'ingresso di Locatelli. E proprio Locatelli ha segnato la seconda rete, frutto di un lavoro corale: Spinazzola sfonda a sinistra, serve Verratti che ricama per Insigne che aspetta Locatelli e lo serve per il tiro a giro che chiude la gara. Tutto ciò che era mancato per ottanta minuti.