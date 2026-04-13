Vittoria di peso del Genoa. Il Secolo XIX:"Un'ipoteca sulla salvezza"

"Genoa, battuto il Sassuolo: un'ipoteca sulla salvezza". Il quotidiano ligure celebra il successo fondamentale degli uomini di Daniele De Rossi, che superano i neroverdi per 2-1 in uno scontro diretto cruciale per la permanenza in Serie A. Una vittoria che regala serenità all'ambiente rossoblù e permette di guardare al finale di stagione con rinnovato ottimismo.

Le immagini della festa mostrano la gioia incontenibile di Johan Vasquez e Caleb Ekuban, simboli di una squadra che ha saputo soffrire e colpire nei momenti giusti. Il messicano si è confermato colonna portante della difesa, mentre l'attaccante ha dato il contributo decisivo per scardinare la resistenza del Sassuolo, apparso invece sempre più in difficoltà nella gestione della gara.

Con questo risultato, il Genoa sale in classifica staccando la zona calda e portandosi a una distanza di sicurezza che, a sei giornate dalla fine, sembra ormai rassicurante. Resta invece la crisi per gli emiliani, che non riescono a invertire la rotta nonostante i cambi tattici operati durante il match. La festa sotto la Gradinata Nord sancisce un legame sempre più forte tra la squadra e la tifoseria, pronta a festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo stagionale.