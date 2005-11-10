Lazio, settimana prossima al via l'era Gattuso: quando è atteso a Formello

Mancano pochi giorni e inizierà ufficialmente l'era Gennaro Gattuso in casa Lazio. Gli accordi sono stati già trovati, manca solo la firma sul contratto che legherà l'ex commissario tecnico della nazionale ai biancocelesti. Si tratterà di un accordo di un anno con opzione per il secondo facilmente esercitabile da 1.5 milioni di euro netti a stagione. Gattuso è pronto ad arrivare a Roma la prossima settimana e inizierà da subito a lavorare sulla programmazione della nuova stagione. Il nuovo tecnico biancoceleste è atteso a Formello tra mercoledì e giovedì prossimo, quando verrà messo nero su bianco l'accordo e si definiranno i programmi dell'estate. Dalla durata del ritiro alle amichevoli che si disputeranno prima dell'esordio nel weekend di Ferragosto in Coppa Italia contro il Mantova.

Lazio, i primi appuntamenti per la nuova stagione

La priorità assoluta sarà data alla preparazione, tema centrale nella stagione biancoceleste. I troppi infortuni accusati dalla Lazio lo scorso anno sono un tema centrale, il presidente Lotito è pronto a correre ai ripari. Non viene messa in discussione la scelta di rimanere a Formello per il ritiro, ma potrebbero esserci delle novità importanti. Intanto è stata programmata una rizollatura per i campi del centro sportivo, effettuata lo scorso anno tra giugno e luglio nel pieno del ritiro costringendo Maurizio Sarri a lavorare solo su due campi. Non sono da escludere novità nello staff medico biancoceleste, con l'esposto presentato all'Ordine dei Medici da Rodia e Pulcini nei confronti di Italo Leo che può portare a cambiamenti. Infine non è da escludere anche un cambiamento in ambito strutturale, con la clinica Villa Mafalda che potrebbe essere sostituita da un'altra clinica romana.