Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Immobile non è un problema, è la soluzione migliore"

vedi letture

"Tormentato e tormentoso". Due aggettivi che Enzo Ferrari diede alla Clay Regazzoni e che Zazzaroni attribuisce a Ciro Immobile. L'attaccante azzurro è stato bersaglio di critiche nell'ultimo periodo, dopo aver sbagliato molto nella gara contro il Belgio e non aver proprio convinto appieno nelle precedenti. Sicuramente non sarà Benzema, Lukaku, Ronaldo o Lewandowski ma la realtà dice che Ciro è ancora in gioco, gli altri no. Ciro ha giocato spalle alla porta contro il Belgio, qualità che non gli appartiene e che limita fortemente l'attaccante ma l'Italia ha bisogno di Ciro e Ciro dell'Italia. Ecco perché le critiche sono deleterie arrivati a questo punto: non può essere considerato un punto debole uno con i suoi numeri in campionato e colui che ha vinto la Scarpa d'Oro con merito.