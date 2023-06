Zazzaroni sul CorSport: "Che gli vuoi dire? Roma, una sconfitta che vale una vittoria"

"Che gli vuoi dire? Hanno dato tutto, molto più di quello che avevano in corpo". Esordisce così nel suo fondo per il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, all'indomani della sconfitta della Roma contro il Siviglia ai calci di rigore. "E cosa vuoi dire a Mourinho - prosegue il giornalista - che è stato capace di trascinare questa squadra là dove Barcellona, United, Juventus e altre big scese dalla Champions non sono riuscite a presentarsi".

Una sconfitta che, a detta di Zazzaroni, "vale una vittoria, per tutto quello che si porta dietro e dentro. Non finirò mai di rigraziare Mourinho per questi due anni chiusi all’ultimo, per la competitività che ha garantito a una squadra piena di difetti tecnici e di vuoti, ma ricca di cuore, di voglia di far bene. Una squadra per certi versi indimenticabile".