Ufficiale Manchester City, Whatmuff riparte in prestito: dopo il Rochdale, tocca allo Stockport Country

Il 18enne trova subito un altro prestito: il City lo spedisce da McNulty, suo mentore

Il Manchester City ha ceduto a titolo temporaneo per la stagione 2026/27 il promettente portiere Oliver Whatmuff allo Stockport County, formazione di League One. Il trasferimento consentirà al promettente estremo difensore di ritrovare Jimmy McNulty, suo ex allenatore ai tempi del Rochdale, che lo ha fortemente voluto a Edgeley Park dopo la straordinaria cavalcata della passata stagione.

Dopo il grande campionato con il Rochdale, il portiere è chiamato a ripetersi

Il diciottenne è stato infatti il protagonista assoluto della promozione del Rochdale, collezionando ben 18 clean sheet in 39 presenze nella National League, prestazioni che gli sono valse l'inserimento nella squadra dell'anno e che ha coronato parando due rigori decisivi nella finale playoff a Wembley.

Il tecnico esulta per l'arrivo del suo pupillo

Il tecnico McNulty ha espresso tutto il suo entusiasmo per il nuovo innesto, dichiarando: "Ho sempre creduto che fosse un portiere d'élite e oggi questa mia convinzione è persino cresciuta". Alle sue parole hanno fatto eco quelle del preparatore dei portieri dello Stockport, Ben Hinchliffe, che ha definito l'operazione "una grande dichiarazione d'intenti" rispetto alle ambizioni del club per questa stagione. Nel frattempo, il Manchester City continua a coccolarsi il proprio gioiello, già nel giro della nazionale inglese Under-19, considerandolo a tutti gli effetti un futuro candidato per la maglia da titolare della prima squadra dei Citizens.