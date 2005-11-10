Milan, serviranno altri contatti per Gila: Lotito continua a chiedere 30 milioni
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Continua l'inseguimento del Milan a Mario Gila: i rossoneri hanno presentato l'offerta alla Lazio tramite Alejandro Camaño, l'agente dello spagnolo presente oggi a Roma proprio per dialogare con i biancocelesti. Il club del patron Lotito però non si muove dalla richiesta di 30 milioni di euro per il difensore, nonostante la scadenza di contratto a giugno 2027.
Ora le parti si riaggiorneranno quanto prima possibile, e il club rossonero dovrà rilanciare per avvicinarsi alla richiesta di Lotito e avere così l'ok definitivo da parte dei biancocelesti. Ricordiamo che il Real Madrid ha diritto al 50% dell'incasso della cessione di Gila, che intanto ha da tempo raggiunto un accordo con il club rossonero.
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