Roma, Pellegrini ha detto di no due volte al Besiktas. Il club turco proponeva 3.5 milioni
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C'è ancora incertezza riguardo il futuro di Lorenzo Pellegrini: in questi giorni il calciatore insieme al suo entourage e la dirigenza giallorossa stanno cercando di definire l'accordo per il nuovo contratto e la sua volontà è quella di proseguire nella squadra della sua vita, fa sapere Tele Radio Stereo, al punto che il classe 1996 avrebbe rifiutato per due volte l'offerta del Besiktas.
Il club guidato da Vincenzo Italiano, nelle ultime settimane ha provato a sondare la disponibilità del capitano giallorosso, offrendo un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione. Il calciatore ha rifiutato l'offerta, voglioso di tenere fede alla parola data a Gasperini.
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