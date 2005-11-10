Ufficiale Jack Butland torna in Premier: accordo di un anno più opzione con l'Hull City

La squadra, neopromossa in Premier League, dà impulso alla campagna acquisti col primo arrivo

L'Hull City ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del portiere di grande esperienza Jack Butland dai Rangers, diventando così il primo rinforzo estivo per la squadra di Sergej Jakirović.

Contratto di un anno con opzione per un secondo: l'accordo tra Butland e l'Hull City

Il trentatreenne estremo difensore ha firmato un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno a favore del club, - si legge del comunicato - portando in dote un bagaglio di oltre 450 presenze in carriera e 9 apparizioni con la nazionale inglese. Butland è reduce da una stagione da stakanovista in Scozia, dove ha giocato ogni singolo minuto in campionato, collezionando 55 presenze totali nell'ultimo anno e vincendo anche una Coppa di Lega scozzese e diversi premi individuali durante il suo triennio a Ibrox. Cresciuto nel Birmingham, vanta una solida esperienza in Premier League legata soprattutto agli anni trascorsi con lo Stoke City e il Crystal Palace, oltre ad aver vestito le maglie di Manchester United, Leeds e della nazionale olimpica della Gran Bretagna a Londra 2012.

Le prime parole di Butland: "Sono felicissimo che sia tutto fatto, ci attende una stagione fantastica"

Il neo-acquisto dei Tigers ha espresso tutto il suo entusiasmo per il ritorno sul palcoscenico della Premier League: "Sono felicissimo che sia tutto fatto, ci attende una stagione fantastica ed è una sfida entusiasmante. La Premier è il miglior campionato al mondo e per me rappresenta la grande opportunità di tornare a giocare ai massimi livelli". Butland ha poi voluto dedicare un pensiero alla sua precedente avventura, sottolineando che solo una proposta davvero stimolante come quella dell'Hull City avrebbe potuto convincerlo a lasciare un club incredibile come i Rangers. Pronto a mettersi subito al lavoro con il preparatore dei portieri Erbil Bozkurt, l'estremo difensore ha concluso dicendo di non vedere l'ora di scendere in campo davanti ai suoi nuovi tifosi per aiutare la squadra non solo a raggiungere la salvezza, ma a godersi appieno questo ritorno nella massima serie.