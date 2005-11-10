8 gol per Espí? Mou scherza (ma non troppo): "Sono 3 dai, i 5 con San Marino non contano"

Simpatico siparietto in conferenza stampa tra mister José Mourinho e un giornalista spagnolo. Il tecnico del Real Madrid, interpellato sul terzo gol col Real e l'ottavo stagionale (contando anche quelli con la Nazionale Under 21) di Carlos Espí, ha bonariamente ridimensionato il giovane attaccante merengue. Di seguito la risposta di Mou.

La risposta di Mourinho sugli otto gol di Espí

"Quelli con l'Under 21 non contano. Cinque gol contro San Mariano, dai...", ha scherzato il tecnico portoghese.

Il rendimento stagionale dell'ex Levante

Prendendo in considerazione solamente i tre gol realizzati col Real Madrid, con un'invidiabile media di un gol ogni 13 minuti giocati, Espí è già il secondo miglior marcatore stagionale del Real Madrid, a pari merito con Bellingham e dietro a Mbappé, a quota nove. Sono appena 38 i minuti che Mourinho gli ha concesso finora in questa stagione.