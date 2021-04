"A Crotone determinati per evitare brutte sorprese". Rivedi Conte sull'impegno dell'Inter

vedi letture

Che gara si aspetta contro una squadra in difficoltà come il Crotone? Alla vigilia della sfida contro la squadra di Cosmi, il tecnico dell'Inter Antonio Conte in conferenza stampa risponde così a questa domanda: "Dovremo fare l'Inter, se andiamo con un'idea diversa ci sarà una brutta sorpresa. Abbiamo massimo rispetto per loro, vogliono dimostrare contro la prima in classifica e candidata alla vittoria che meritano la A. Mi auguro che i ragazzi mi ascoltino".

Rivedi il video con le parole di Conte!