A Di Lorenzo il premio per il miglior gol della settimana di Champions. Vinicius l'MVP

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo vince il riconoscimento della Champions League per aver realizzato il miglior gol della settimana, quello dello 0-2 del Napoli in casa dell'Eintracht Francoforte. Il premio di Player of The Week, invece, va a Vinicius Junior del Real Madrid autore di due gol e un assist nel 2-5 di Liverpool.