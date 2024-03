TMW Accardi nel mirino del Napoli, oggi il direttore sportivo dell'Empoli è in Repubblica Ceca

vedi letture

Il nome di Pietro Accardi in questi giorni è molto chiacchierato soprattutto a Napoli, visto che il direttore sportivo dell'Empoli sembra essere uno dei principali candidati, se non proprio il più forte in assoluto, a diventare il nuovo uomo mercato degli azzurri campani a partire dalla prossima stagione.

Dopo aver trascorso anni importanti con il presidente Corsi nella realtà della provincia toscana, con tanti calciatori valorizzati e plusvalenze notevoli che hanno consacrato il dirigente palermitano tra i più appetibili del panorama, sembra arrivato per lui il tempo di un salto in avanti e il Napoli pare essere la realtà più vicina a permetterglielo.

Per il momento però, secondo quanto appreso da TMW, il dirigente si trova in Repubblica Ceca. Alle 17:30 vedrà la partita della selezione locale Under 21 contro i pari età dell'Islanda per le qualificazioni all'Europeo di categoria, stasera alle 20 farà poi invece il bis con la prima squadra della Repubblica Ceca che è invece impegnata in amichevole contro l'Armenia. Alla ricerca di giovani talenti da portare in Italia, naturalmente.