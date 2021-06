Acerbi esalta la Nazionale: "Non trovo punti deboli: abbiamo sempre vinto e con merito"

Nel corso della conferenza stampa da Coverciano, Francesco Acerbi ha parlato anche di quelli che a suo modo di vedere sono i punti da migliorare di questa Nazionale azzurra. "Nei momenti della gara. Nel gestire la partita, però punti deboli, in questa squadra, non ne trovo. C'è sempre da migliorare, in tutte le cose: abbiamo sempre vinto e meritato. Dovremo vedere più avanti, quando vedremo la reazione con grandi squadre. Mancini ha ragione, nei dettagli serve essere perfetti in questo torneo", ha detto il centrale della Lazio.