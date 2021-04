Adani apre il dibattito: "L'Atalanta si merita Vlahovic". Vieri: "Io dico Inter se Lukaku va al City"

vedi letture

"Dopo essersi costruita tanti giovani talenti in casa, oggi l'Atalanta si merita un Vlahovic". Daniele Adani ha parlato così alla Bobo Tv su Twitch delle strategie di mercato dell'Atalanta e del possibile acquisto di un calciatore già pronto e formato - come appunto Dusan Vlahovic - dopo essersi coltivata in casa tante promesse di belle speranze negli ultimi anni. "Secondo voi dove andrà?", la domanda dell'ex difensore ai suoi compagni di diretta. "La Fiorentina non vuole cederlo, ma se dovesse partire potrebbe andare in una big blasonata quale Milan o Juve. Magari all'Inter se Lukaku va al Manchester City", il commento di Christian Vieri. "Anche io lo vedo all'Inter", la chiosa di Nicola Ventola sull'attaccante serbo.