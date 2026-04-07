TMW Addio Mircea Lucescu: ci lascia il terzo allenatore più vincente di sempre

La prima volta a casa sua, la Divizia B romena vinta con il Corvinul Hunedoara a metà tra calciatore e allenatore. L’ultima, in quella che è diventata la sua seconda patria, la Coppa d’Ucraina conquistata con lo Shakhtar Donetsk nel 2015/2016. Negli oltre trent’anni di carriera e di vita che passano tra questi due estremi, un viaggio da giramondo conquistatore di coppe. Mircea Lucescu, che ci ha lasciati oggi all’età di 80 anni, è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio.

Il terzo, per la precisione. Nella sua lunga carriera, nell’ultimo decennio dedicata per lo più alle nazionali (Turchia e Romania, con intermezzo non vincente alla Dinamo Kiev), Lucescu ha portato a casa ben 38 trofei. Soltanto due allenatori vantano un palmares migliore del suo, e sono nomi da far tremare i polsi: al secondo posto c’è Pep Guardiola (41), al primo l’inarrivabile Sir Alex Ferguson (49). Lo segue al quarto l’iconico Valeriy Lobanovskyi (33), mentre per trovare il primo allenatore in classifica

Mezza Europa. Lucescu, che - con l’eccezione dell’Inter - non ha mai allenato grandissimi club internazionali, ha vinto tanto e un po’ ovunque. Cinque i Paesi in cui ha festeggiato: le già citate Romania e Ucraina (dove è il recordman di vittorie per quanto riguarda campionato, coppa e Supercoppa), ma anche la Turchia (due volte il campionato turco, prima con il Galatasaray e poi con il Besiktas), la Russia (Supercoppa con lo Zenit nel 2016) e ovviamente l’Italia. Approdato al Pisa nel 1990, dall’anno successivo al febbraio 1996 Lucescu ha allenato il Brescia: subito la vittoria della Serie B (nel ’93/94 centrò nuovamente la promozione, ma con il terzo posto). Poi, nel 1994, la Coppa Anglo-Italiana, circoscritta a squadre italiane e inglesi, fondata nel 1970 e soppressa nel 1996. A livello internazionale, è da citare l'accoppiata Coppa UEFA e Supercoppa vinte rispettivamente con Shakhtar e Galatasaray.

Tutti i trofei vinti da Lucescu come allenatore.

Romania

Corvinul Hunedoara

* Serie B romena: 1979-80

Dinamo Bucarest

* Campionato romeno: 1989-90

* Coppa di Romania: 1985-86, 1989-90

Rapid Bucarest

* Campionato romeno: 1998-99

Italia

Brescia

* Serie B 1991-92

* Coppa Anglo-italiana 1993-94

Turchia

Galatasaray

* Campionato turco: 2001-02

* Supercoppa Europea: 2000

Beşiktaş

* Campionato turco: 2002-03

Ucraina

Shakhtar Donetsk

* Campionato ucraino: 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14

* Coppa d’Ucraina: 2003-04, 2007-08, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2015-16

* Supercoppa d’Ucraina: 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015

* Coppa UEFA: 2008-09

Russia

Zenit San Pietroburgo

* Supercoppa di Russia: 2016