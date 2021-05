Ag. Bale: "Mourinho? Anche Giulio Cesare era bravo ma non credo oggi potrebbe guidare un esercito"

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha parlato a SNTV del suo assistito: "Ha avuto un periodo difficile con Mourinho" ha dichiarato. Sotto la sua gestione il gallese ha giocato titolare appena sette partite: "Ho detto agli Spurs all'inizio: 'Dategli fiducia, lasciatelo giocare come sa, non ditegli di fare questo e quello, trattatelo come Messi o Ronaldo e vedrete. Ed è provato che ogni volta che gli viene concesso di giocare così ha segnato molti gol. È un giocatore di livello mondiale". Colpa di Mourinho, quindi? "Non incolperò nessuno. È un allenatore di grande successo... ma anche Giulio Cesare era molto bravo, ma non credo che sarebbe molto bravo con gli eserciti adesso".