Ag. Renan: "Inter? Tutti lo vogliono. Molte richieste, ma nessuna offerta"

L'entourage di Robert Renan, difensore brasiliano che è stato accostato all'Inter nelle scorse ore, è intervenuto per il portale di Revista Colorada parlando del proprio assistito e dei rumors sull'Inter: "Tutti lo vogliono, ma finora nessuno ha fatto una proposta ufficiale. Ha molta richieste, quello sì".

E' di ieri la notizia che l'Inter infatti stia seguendo il giocatore verdeoro dopo aver visto saltare l'affare per Cabal, che ha firmato con la Juventus. Difensore roccioso e dalla discreta proprietà tecnica, Renan ha dei costi importanti per quanto riguarda il suo stipendio. L'Inter sta riflettendo per capire la fattibilità dell'operazione, con un possibile vantaggio a livello normativo: i giocatori provenienti dalla Russia, qualora volessero muoversi, per la normativa FIFA vigente dal momento dell'invasione dell'Ucraina, possono farlo in prestito gratuito.

Parlando di lui a L'Interista, il giornalista brasiliano Guilherme Azevedo, del portale Placar, ha parlato così di lui: "Qui in Brasile lo chiamiamo difensore di costruzione. Mancino, con una certa dimestichezza nel lancio lungo, degno di un centrocampista. Non si lascia intimidire dalla pressione degli attaccanti, dribbla, tenta passaggi rompendo le linee e tira bene. Avete presente Beraldo con la palla tra i piedi? E' veloce, ottimo per le squadre che attaccano con linee alte".