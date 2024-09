Ufficiale Un nuovo compagno per Bonaventura: Robert Renan ha firmato per l'Al-Shabab

Dopo essere stato accostato in passato a diverse squadre italiane, tra cui l'Inter, Robert Renan lascia la Russia in prestito per 3 milioni di euro e si trasferisce in Arabia Saudita, all'Al-Shabab, club dove ha scelto di giocare anche Giacomo Bonaventura. Di seguito il comunicato dello Zenit, che ha avallato il suo addio a titolo temporaneo:

"Robert Renan Alves Barbosa è nato l'11 ottobre 2003 nella capitale brasiliana di Brasilia ed è un diplomato dell'accademia del Corinthians. Ha fatto il suo debutto per quel club nell'aprile 2022 ed è apparso 13 volte per la squadra di San Paolo, 11 delle quali nella formazione iniziale. Ha giocato per il Brasile a vari livelli giovanili e ha fatto parte della squadra brasiliana U20 che ha vinto il campionato sudamericano U20 del 2023 a febbraio dell'anno scorso. A marzo 2023 ha ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale brasiliana principale. Robert Renan è entrato a far parte dello Zenit a febbraio 2023 e ha giocato 17 partite per la squadra di San Pietroburgo. Ha fatto parte della squadra vincitrice del campionato della stagione 2022/23 e ha anche segnato il calcio di rigore decisivo nella serie di tiri per vincere la Supercoppa russa del 2023. Robert è entrato in prestito all'Internacional brasiliano nel gennaio 2024 e ha giocato 31 partite e fatto un assist mentre era nella squadra di Porto Alegre. L'Al-Shabab si trova a Riyadh ed è sei volte campione saudita, tre volte vincitore della King's Cup e vincitore della Coppa delle Coppe d'Asia. Tutti allo Zenit augurano a Robert Renan buona fortuna per la stagione".