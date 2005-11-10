L'agente di Pio Esposito rivela: "De Laurentiis voleva fare di tutto per prenderlo"
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Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Pio Esposito, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli svelando un retroscena di mercato sul suo assistito. Che era finito nel mirino del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, qualche stagione fa:
"Italia, il primo assoluto, a chiedermelo quando era allo Spezia. Era il primo che voleva fare di tutto per prenderlo. Poi il ragazzo ha fatto sempre la scelta decisa e mirata di andare all’Inter. L’Inter è la sua seconda famiglia e non ha mai preso in considerazione nessun’altra strada".
21 anni, Esposito è già partito forte in questa stagione con un gran gol di tacco contro il Monza, alla prima di campionato. A breve verrà annunciato il rinnovo di contratto con i nerazzurri.
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