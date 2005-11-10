TMW Il fisico è solo l'ultima delle sue qualità. Chi è Woltemade, la scommessa offensiva della Juventus

Un centravanti classico dal punto di vista fisico, ma decisamente atipico per qualità nei piedi e capacità di trattare il pallone. Nick Woltemade è pronto a prendere per mano l'attacco della Juventus, con Luciano Spalletti che dopo tanta attesa ha potuto finalmente abbracciare il suo secondo attaccante di riferimento con Kolo Muani.

Fisico ma soprattutto tanta tecnica nei piedi

"Penso che da me ci si possa aspettare uno stile di gioco molto fisico, ma credo che le mie qualità migliori e più importanti siano la tecnica e la comprensione del gioco", ha detto il diretto interessato parlando di sé stesso. I 198 centimetri di altezza raccontano di un giocatore appunto fisico, bravo inevitabilmente nel gioco aereo. Ma probabilmente ha ragione lui, le qualità migliori le fa vedere palla a terra e nello stretto. Padronanza del controllo, dribbling, delicatezza tecnica sono solo alcune delle sue peculiarità.

Woldemessi si era inceppato in Premier

Lo scorso anno, dopo aver fatto vedere cose straordinarie al Werder Brema prima e allo Stoccarda poi, passa al Newcastle per 90 milioni di euro. Ed il delirio dei tifosi dei Magpies porta ad un soprannome che spiega molto: "Woldemessi". Il classe 2002 al St. James Park non riesce a lasciare il segno, complice anche una stagione difficile della squadra, e alla fine saranno solo 8 i gol in 33 apparizioni. Numeri che non preoccupano la Juventus, che spera di aver portato a Torino la versione ammirata negli anni precedenti in Bundesliga.