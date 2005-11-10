Gasperini e il segreto della Roma: "Ambiente sanissimo, venire a Trigoria ogni mattina è un piacere"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato anche dei segreti dietro il suo lavoro a Trigoria:

Sembra innamorato di questo gruppo...

"Bravo, è così: questo è un ambiente in cui hai il piacere di venire ogni mattina. Passiamo tanto tempo insieme. Quando non ci sono screzi o antipatie e c'è il piacere di lavorare è straordinario. Per me è straordinario vedere con quale piacere si allenano i ragazzi nonostante caldo e fatica. C'è un bell'ambiente davvero ed il merito è dei calciatori. Indipendentemente dai risultati, che poi determinano il morale, il nostro è un ambiente molto sano".

Cosa ha cambiato Roma nel Gasperini allenatore?

"Mi ha arricchito, sono arrivato in un ambiente molto diverso dopo 9 anni di grandi soddisfazioni. Non era facile la scelta, ma sono felice di averla fatta: a Bergamo non potevo fare di più, con grande rispetto. Volevo sentirmi di nuovo vivo e su questo la piazza di Roma è fantastica. C'era anche una squadra da migliorare e questo era un altro stimolo".