Ufficiale AIA, Zappi batte Trentalange. Ecco la squadra scelta dal nuovo Presidente

Antonio Zappi è il nuovo Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. La sua proclamazione è avvenuta al termine dell'Assemblea Generale che si è svolta oggi a Roma. Sconfitto l’ex presidente Alfredo Trentalange, candidatosi per la seconda volta dopo esser stato in carica dal 14 febbraio 2021 al 18 dicembre 2022.

Di seguito la composizione della Presidenza AIA e del Comitato Nazionale comunicata dalla stessa AIA:

Presidente AIA - Antonio Zappi

Vicepresidente Vicario AIA - Francesco Massini

Vicepresidente AIA - Michele Affinito

Comitato nazionale AIA: Marinella Caissutti, Valentina Finzi, Valentina Garoffolo, Emanuele Marchesi, Pierpaolo Perrone e Marcello Terzo.

In apertura di Assemblea, poco prima di un saluto da parte del Presidente della FIGC Gabriele Gravina, è stato proiettato un video che ha ripercorso i momenti salienti della Presidenza guidata da Carlo Pacifici.

All’assemblea generale di quest’oggi presso il Radisson Blu GHR Hotel di Roma hanno votato in 930, 673 sono state le preferenze per Zappi, che ottiene così il 72,3% dei voti. Per Trentalange 246 voti, equivalenti al 26,4% dei votanti, mentre sono state 11 le schede bianche.

In apertura alle 11 gli interventi di Pacifici prima e Gravina poi hanno dato il via ai lavori. Dalle 11.30 è stato il momento dei due candidati alla Presidenza, con Trentalange e Zappi che hanno avuto 35 minuti a testa per presentare il loro programma all’Assemblea. Dalle 12.30 con le dichiarazioni delle due squadre dei candidati presidenti e gli interventi dei partecipanti si è chiusa la discussione poco prima delle 16. Dopo le due ore di votazioni, alle ore 18 è arrivata la proclamazione di Antonio Zappi.