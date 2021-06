Allegri alla Continassa, via al summit di casa Juventus: da CR7 al mercato, tanti i temi caldi

Massimiliano Allegri è arrivato alla Continassa, dove in queste ore inizierà a programmare il futuro della Juventus. Il tecnico livornese vedrà il comparto mercato guidato da Federico Cherubini, mentre non è ancora confermata la presenza del presidente Andrea Agnelli. Nel summit saranno poste le basi per la stagione che verrà: dal ritiro alle amichevoli estive, ma il tema principale sarà ovviamente quello legato al mercato. Sul piatto ci sono i rinnovi di Chiellini e Dybala, così come il futuro incerto di Cristiano Ronaldo. Poi le singole situazioni, da Alvaro Morata a Bonucci e Bernardeschi, fino agli acquisti e alle cessioni. Un menù ricchissimo insomma, tanti temi caldi che in queste ore inizieranno ad essere analizzati. Con Allegri che 2 anni dopo l'ultima volta torna alla Continassa.