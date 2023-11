Allegri celebra Rugani: "È da 8 anni alla Juventus e merita di starci, ieri intervento alla Barzagli"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto a Sky Sport nel post partita del Franchi celebrando la grande prestazione difensiva di Daniele Rugani: "Siamo contenti per la vittoria, erano cinque anni che la Juventus non vinceva a Firenze. Sull'intervento di Rugani dico che è un giocatore che è da 8 anni alla Juventus, merita di starci. Ormai gioca con l'esperienza di un veterano, ha fatto un intervento da grande difensore. Mi ha ricordato Barzagli in uno Juventus-Genoa".

L'allenatore bianconero ha speso belle parole per Rugani anche ai microfoni di DAZN: "Daniele quando ha giocato è sempre stato molto positivo, quando aveva Barzagli, Bonucci e Chiellini davanti era difficile trovare spazio. Difensivamente è più tranquillo, vicino a Bremer. Gatti invece va istruito più sulla posizione perché ogni tanto parte e concede l'uno contro uno, ma ci sta nel percorso di crescita".