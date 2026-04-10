Allegri dribbla le domande sulla Nazionale, l'Inter fa tornare Stankovic: le top news delle 13

Sono giorni decisivi per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus: la prossima settimana, quando papà Milos e la dirigenza bianconera sembrano destinati a rivedersi, scioglierà gli ultimi nodi e dettagli. Da dove si riparte? Dalle certezze, che non sono nemmeno poche. La Juve e Vlahovic hanno già un accordo di massima sull’ingaggio: supererà i 6 milioni di euro con i bonus, ma non raggiungerà i 7 di Kenan Yildiz, destinato a diventare il più pagato della rosa a partire dalla prossima stagione. La linea bianconera è chiara: a Dusan non sarà garantito il futuro, semmai gli sarà data l’opportunità di cancellare quattro anni di alti e bassi, e di farlo comunque con un ingaggio da top player, complicato da strappare altrove, evidenzia Tuttosport.

Allegri non parla della Nazionale: "Prima scelgano il presidente"

E' tornato anche sul tema Nazionale Massimiliano Allegri, tecnico del Milan che ha parlato in conferenza stampa prima del match di campionato contro l'Udinese. Quello dell'allenatore livornese è emerso come uno dei nomi in lista per il dopo Gattuso, insieme ai vari Mancini e Conte. "Prima dell'allenatore dovranno decidere chi sarà il presidente… Poi da li decideranno". Un dribbling vero e proprio quello di Allegri, che ha scelto di non rispondere facendo riferimento all'assenza di un presidente federale dopo le dimissioni di Gabriele Gravina.

Le mosse dell'Inter che verrà: torna Aleksandar Stankovic, forse anche Filip

Tuttosport parla oggi del futuro della rosa dell'Inter, che a giugno è destinata a ringiovanirsi grazie al mercato. Sulla falsariga di quanto accaduto con Pio Esposito, a luglio tornerà alla base Aleksandar Stankovic (2005), per cui verrà utilizzata la recompra da 23 milioni per riprenderlo dal Club Bruges; mentre sono in corso ragionamenti sul fratello Filip (2002), ceduto al Venezia mantenendo il 50% della futura rivendita — quindi l’Inter lo pagherebbe la metà di quanto richiesto dai veneti — e candidato al possibile ruolo di vice.