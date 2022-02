Allegri: "Liverpool con più esperienza in Champions, complimenti all'Inter per come l'ha affrontato"

In Champions il gap c'è con le grandi squadre europee? E' questa una delle domande a cui risponde Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia del derby tra Juventus e Torino: "Bisogna fare i complimenti all'Inter per come ha giocato. Hanno affrontato una squadra più brava nella gestione della partita in Champions e con più esperienza. La Champions è un po' cambiata, anche col fatto che il gol in trasferta non vale più doppio. Gap? Può succedere di tutto nelle gare europee ma PSG, Bayern, le inglesi e il Real Madrid sono le favorite. Ma tutti devono avere l'ambizione di poterla vincere".

