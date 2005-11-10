Fiorentina, retroscena: Grosso ha telefonato a Kean. Ecco cosa si sono detti

Grosso irrompe nella Fiorentina: contatti diretti con Paratici e la squadra, con una telefonata chiarificatrice con Moise Kean

Mentre emergono indiscrezioni dalla Turchia di un Fenerbahce interessato a Moise Kean e dopo una stagione colma di acciacchi fisici che ne hanno minato le condizioni in campo, l'attaccante di sfondamento della Fiorentina tuttavia sarebbe pronto per affrontare una nuova avventura con la maglia Viola.

C'è un nuovo allenatore dalle parti del capoluogo toscano e del Viola Park infatti, Fabio Grosso, che si sarebbe già messo in contatto con la punta classe 2000. Infatti, come rivelato da Repubblica Firenze, l'ex allenatore del Sassuolo prima avrebbe instaurato una linea diretta con tutta la squadra e il direttore sportivo Fabio Paratici, in ottica mercato in entrata e in uscita.

Dopodiché il focus sarebbe passato a Moise Kean. L'intenzione di Grosso di capire i sentimenti e i pensieri del giocatore è stata espressa tramite una telefonata, attraverso la quale l'ex Juventus avrebbe manifestato grandi risposte per cattiveria agonistica e voglia di ricominciare dopo una stagione deludente. Da salvezza risicata. Così come di rivincita personale, dopo appena 9 gol complessivi in stagione, l'Europa mancata e le tante voci di mercato per una ipotetica uscita. Centravanti 26enne legato da un contratto con la Fiorentina valido fino a giugno 2029.

Un aspetto, quello del confronto individuale con i calciatori della rosa, che sarà parte integrante del rapporto con il gruppo per tutto l’anno. Specialmente quando la nave viola sarà in preda ad un mare burrascoso: lì serviranno nervi saldi e unione d'intenti. Per raggiungere un unico obiettivo.