Napoli, spunta Mbokazi per la difesa. L'agente: "Ancora nessuna trattativa"

L'agente conferma l'interesse ma ha prt precisato come al momento non siano ancora iniziate trattative ufficiali tra le parti

C'è un nuovo nome per la difesa del Napoli. Nelle ultime ore è emerso quello di Mbekezeli Mbokazi, centrale mancino classe 2005 in forza ai Chicago Fire, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio africano.

Le prestazioni offerte al recente Mondiale hanno attirato l'attenzione di diversi club europei e, tra questi, ci sarebbe anche il Napoli, interessato a monitorarne la crescita.

L'agente: "Il Napoli è molto interessato"

A fare il punto sulla situazione è stato Basia Michaels, procuratore del calciatore, intervenuto ai microfoni di Stile TV durante la trasmissione Salite sulla giostra.

"C'è molto interesse attorno al giocatore. Il Napoli lo segue con attenzione e anche i Chicago Fire stanno gestendo la situazione con grande interesse. Personalmente non ho avuto contatti con il direttore sportivo del Napoli, ma so che il club italiano sta osservando il ragazzo", ha spiegato.

L'agente ha poi aggiunto: "I Chicago Fire vogliono cedere il giocatore, ma servirà il club giusto e un'offerta adeguata. Se Napoli fosse una possibilità concreta e le società trovassero un accordo, credo che l'operazione potrebbe andare a buon fine".

"Mbokazi è pronto e l'Italia lo affascina"

Michaels ha confermato che il difensore sarebbe entusiasta di misurarsi con la Serie A.

"Mbokazi mi ha detto chiaramente di sentirsi pronto per una nuova esperienza e gli piacerebbe giocare in Italia. Al momento esistono interessamenti da Belgio, Germania e Italia, ma nessun contatto concreto con i Chicago Fire", ha dichiarato.

Sul giocatore, inoltre, si registrano anche le attenzioni di alcuni club inglesi: "Ho sentito parlare di Brentford e Nottingham Forest, ma aspettiamo qualcosa di più concreto. Le semplici voci possono influire anche dal punto di vista psicologico".

Infine, una battuta sul possibile approdo in azzurro: "Non conosco Allegri, ma se si presenterà l'occasione avrò piacere di conoscere lui e la città di Napoli. Se tutto andrà nel modo giusto, mi piacerebbe essere lì con Mbokazi prima della fine di agosto. Per ora, però, resta soltanto una speranza".